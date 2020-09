Germania, Angela Merkel sconsiglia i viaggi in giro per l’Europa, ma l’Italia…

Angela Merkel è torna sull’argomento Covid, che sta attanagliando l’Europa e il mondo intero. Il messaggio però riserva una sorpresa per l’Italia…

Nota al mondo politico, come la Cancelliera federale tedesca, Angela Merkel non lascia trasparire buoni propositi per il futuro della sua Germania e dell’Europa intera.

Il Covid-19 ha avuto un’accelerata improvvisa e catastrofica nella maggior parte dei Paesi del mondo. Usa, Iran e Brasile contano cifre impressionanti di malati giornalieri e decessi per mano del virus. Un quadro clinico che si assesta sui binari di una serrata tragicità, come ai tempi della SARS, della più recente primavera.

In Europa la situazione sta peggiorando di giorno in giorno. La Francia ad esempio è arrivata a registrare più di 10.000 casi in 24 ore. Non fa eccezione neppure la Germania dell’onorevole Angela, che ha tuonato che tra non molto la sua nazione avrà una situazione epidemica simile a quella della Francia e a quel punto saranno inevitabilmente drastiche le decisioni di richiudere al mondo la Westfalia e le sue terre.

Nel frattempo i vertici della politica tedesca e gli esponenti dei “Laender” hanno già limitato la partecipazione alle feste di Paese, in particolar modo nei locali pubblici, fissando il limite massimo a 50 partecipanti, per ciascun evento.

Angela Merkel, elogi “speciali” per un Paese molto maturo in ambito Covid

Il discorso della Cancelliera tedesca Angela Merkel non fa una grinza e se i suoi concittadini non rispetteranno le regole imposte per evitare la diffusione del contagio, non vorrà accogliere alcun processo all’intenzione, a qul punto ingiustificato.

Nel suo lungo discorso da Capo del Governo tedesco esiste un un angolo in giro per l’Europa che ad oggi deve rappresentare un modello di maturità per tutti: l’Italia. Nella pensiola tricolore, i lavoratori tedeschi in ferie potranno organizzare le vacanze senza pensiero alcuno, a differenza degli altri Paesi Europei.

“Lì tutti agiscono con grande cautela” – tuona d’improvviso la Merkel. L’eccezione dell’Italia è una sorpresa per il nostro Paese e i nostri politici.

Una risposta al lancio promozionale del Belpaese come meta turistica, non senza accorgimenti è lecita a questo punto del suo discorso: si attendono aggiornamenti a riguardo.

