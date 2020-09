Beatrice Valli, intimo nero e trasparente: forme da urlo – Foto

Beatrice Valli, intimo nero e trasparente quattro mesi dopo il parto: curve da urlo per la compagna di Marco Fantini, foto.

Beatrice Valli conquista tutti mostrandosi in intimo quattro mesi dopo la nascita della figlia Azzurra. Con un video girato per la nuova campagna Intimissimi. Sorridente e serena, Beatrice posa prima con un body nero e trasparente e poi con un completo semplice ma molto sensuale formato da slip e reggiseno sempre total black.

Giocando con la propria immagine, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi una delle influencer più seguite su Instagram, regala ai fans un video che, in soli 60minuti, ha ottenuto più di 65mila visualizzazioni e migliaia di like. Nel video, la Valli si alza dal divano mostrando un primo completo intimo. Poi, per magia, sfoggia un body super sexy e, succesivamente, sfoggia un altro completo intimo mentre accavalla le gambe incnatando i fans.

Beatrice Valli, la promessa di matrimonio con Marco Fantini