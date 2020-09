Carolina Casiraghi, sexy in casa sempre senza veli. Fan in estasi – FOTO

Carolina Casiraghi non si ferma davanti a niente e nessuno. Con il suo look stravagante è pronta a regalare ai suoi fan un’altra fantastica foto

L’abbiamo vista in bikini, in pigiama, in abito da sera. Il suo profilo Instagram è un insieme di foto eleganti, stravaganti, provocanti. Ma Carolina Casiraghi non si ferma davanti a niente e nessuno e anche per questa nuova stagione ha deciso di mostrarci il suo ultimo outfit da vera ribelle. Curiosi? Scopriamo insieme di cosa si tratta.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Anna Falchi: seno esplosivo in copertina, uno schianto – FOTO

Carolina Casiraghi, il nero è l’ultima tendenza