Caso Vannini, condannati i Ciontoli. Le prime parole di mamma Marina

Omicidio Vannini, 14 anni ad Antonio Ciontoli e 9 al resto della famiglia. Il sottufficiale della Marina riconosciuto colpevole di omicidio

E’ arrivata la sentenza del processo in appello bis del caso Vannini. Arrivate le condanne a 14 anni per Antonio Ciontoli e 9 anni e 4 mesi di reclusione per gli altri tre membri della sua famiglia. Marco Vannini era un giovane che fu ucciso con un colpo di pistola alla testa mentre si trovava a casa della sua fidanzata a Ladispoli, sul litorale romano. Il fatto accadde nel maggio 2015, nella notte tra il 17 e il 18 maggio. Il nuovo processo d’appello per tutta la famiglia di Antonio Ciontoli era atteso da tempo. perchè primo imputato del caso. La corte suprema aveva rimandato il caso alla fase di appello dicendo che c’era una mancanza di prove per le condanne.

Caso Vannini, le parole della madre

ll sottufficiale della Marina è stato riconosciuto colpevole di omicidio volontario con dolo eventuale. La moglie Maria Pezzillo e i figli Federico e Martina invece, sono stati condannati per di concorso anomalo in omicidio volontario. Martina era la fidanzata del povero Marco. “Un secondo dopo lo sparo che raggiunse Vannini a un braccio – ha affermato il sostituto procuratore – tutti avrebbero dovuto chiamare i soccorsi. E invece nessuno lo ha fatto. Questa condotta dolosa si è perpetrata per ben 110 minuti prima dell’arrivo di un’ambulanza. Tutti sono rimasti inerti e hanno assecondato quello che voleva Ciontoli, aiutandolo e mentendo. Tra la morte di un ragazzo di 20 anni e la necessità di salvare il posto di lavoro del sottufficiale della Marina Militare hanno scelto la seconda opzione”. Con queste parole l’accusa ha motivato la sua richiesta di 14 anni per la famiglia intera, senza distinzioni tra il padre, autore materiale del colpo fatale, e i familiari.

Intanto la madre del povero Marco ha dichiarato: “E’ una grande emozione, finalmente dopo più di 5 anni abbiamo dimostrato quello che era palese dall’inizio”. Marina Conte ha poi abbracciato il legale Franco Coppi.

