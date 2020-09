Cecilia Rodriguez in bikini, fisico da urlo: sembra una scultura – FOTO

Cecilia Rodriguez in bikini, fisico da urlo: sembra una scultura. La sorella di Belen Rodriguez ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto in bikini pubblicato su Instagram

Cecilia Rodriguez è di una bellezza mozzafiato e continua a dimostrarlo ogni giorno con le foto che pubblica sul suo profilo Instagram. Niente da invidiare alla primogenita Belen Rodriguez, che è la prima ad aver raggiunto il successo qui in Italia come showgirl, attrice e conduttrice. Ha raggiunto la popolarità ancora di più quando ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, dove ha incontrato il suo attuale compagno, Ignazio Moser. La showgirl a quel tempo, però, stava da ben quattro anni con Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne.

Cecilia Rodriguez bellissima nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram

Francesco, che era da pochi anni uscito da una storia importante con Teresanna Pugliese, corteggiatrice di Uomini e Donne, aveva ritrovato l’amore con la sorella di Belen. Sembrava una storia davvero seria, che sarebbe durata per sempre, quando lei entrò nella casa sembrano innamoratissimi, ma poi il colpo di fulmine: l’incontro con Ignazio. Questo gettò la showgirl nella confusione più totale, Francesco al di fuori della casa colse questa sua confusione e decise di andarle incontro, ma oramai l’amore era finito. Nessuno ci avrebbe mai scommesso nulla sulla coppia Ignazio – Cecilia, ma sono stati tutti costretti a ricredersi, perché sono e stanno continuando a durare.

Cecilia e Ignazio hanno vissuto un momento di crisi durante quest’estate, ma è durato poco: innamoratissimi, si sono ritrovati. I due hanno pubblicato uno scatto qualche giorno fa per ufficializzare questo ritorno di fiamma, dopo il periodo difficile che hanno vissuto. Adesso sono di nuovo insieme, felici e affiatati, più innamorati che mai.

