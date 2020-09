In una puntata dell’Eredità, una concorrente perde la possibilità di vincere 105mila euro. Flavio Insinna dispiaciuto: “Risposta sbagliata, non posso cambiarla”

Il conduttore dell’Eredità, Flavio Insinna, si è dimostrato assai dispiaciuto per la perdita subita da una concorrente: giunta alla Ghigliottina con in palio ben 105mila euro, Stefania, la campionessa del Quiz, risponde erroneamente. Nel comunicarle il clamoroso errore, anche il presentatore era affranto: “Risposta sbagliata, non posso cambiarla. Ci sono gli autori e il notaio“.

Eredità: il percorso di Stefania fino alla Ghigliottina

La concorrente Stefania era giunta fino alla Ghigliottina, ultima fase del Quiz televisivo, brillantemente, superando il vincitore della precedente puntata Mario. Con una somma di 210mila euro, sbaglia una sola volta, dimezzando a 105mila. Le parole che doveva collegare erano: bambini, quartiere, giuridico, ritiro e usato. Stefania ci prova, azzardando l’ipotesi della parola “gioco“, che si è tuttavia rivelata errata. Flavio Insinna le comunica, con grande rammarico, che la parola era invece “negozio“.

Una clamorosa perdita, dunque, quella della finalista, che ha visto scomparire improvvisamente l’opportunità di vincere 105mila euro.

Flavio Insinna dispiaciuto per la concorrente

La vicenda di Stefania ha inaspettatamente toccato anche il presentatore, Flavio Insinna: “Vorrei poter cambiare la risposta. Ho visto i tuoi occhi spegnersi e il tuo sorriso andare via… – le comunica dispiaciuto – “Ci sono gli autori e il notaio, purtroppo non posso cambiare la risposta“. Anche i telespettatori, che sono rimasti incollati allo schermo fino all’ultimo, hanno condiviso l’amarezza della concorrente.

Tuttavia, la possibilità di vincere al Quiz, per Stefania, si ripresenta proprio questa sera.

