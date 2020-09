Lei è Costanza Caracciolo Vieri, con il cognome del marito preso dopo il loro matrimonio del 2019. La coppia ha anche due bellissime bimbe.

La coppia Costanza Caracciolo Vieri è tra le più belle che ci siano in giro, per quanto riguarda il mondo dello spettacolo. La 30enne siciliana originaria di Lentini, in provincia di Siracusa, ha spostato il suo Christian ‘Bobo’ nel marzo del 2019, dopo un felice fidanzamento che aveva portato in dote anche la loro prima figlia, Stella. Quest’ultima è venuta al mondo nell’ottobre del 2018, ed appena 13 mesi dopo ecco arrivare pure Isabel.

Su Instagram la ex velina ha un seguito notevole. Sono 1,2 milioni i suoi followers, molti dei quali se la ricordano ai tempi in cui Costanza Caracciolo Vieri faceva coppia con Federica Nargi sul bancone di ‘Striscia la Notizia’ in qualità di velina. Da allora la giovane ha intrapreso un certo percorso professionale fatto di partecipazioni a diversi programmi televisivi, pubblicità ed altri progetti. Oggi però la Costy è una mamma felicissima. Ed anche bellissima.

Costanza Caracciolo Vieri, la ragazza è sempre bella