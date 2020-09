Due senatori del Movimento 5 Stelle sono risultati positivi al Covid-19, circostanza che ha fatto scattare tutte le misure previste dal protocollo di sicurezza.

Due senatori del Movimento 5 Stelle sono risultati positivi al Covid-19 dopo essersi sottoposti al tampone. All’esito dei test per i due pentastellati, entrambi asintomatici, sono scattati le misure previste dal protocollo. Nel dettaglio, sono state annullate tutte le sedute di commissione ed è stata disposta alla sanificazione dei locali interessati di Palazzo Madama. Uno dei due senatori avrebbero preso parte all’assemblea congiunta dei gruppi giovedì 24 settembre.

Covid-19, positivi al virus due senatori del Movimento 5 Stelle: annullate tutte le sedute di commissione

Allarme nel Movimento 5 Stelle ed a Palazzo Madama dopo che due senatori pentastellati sono risultati positivi al Covid-19. I due, come riporta Repubblica, sono stati messi in isolamento e sarebbero entrambi asintomatici. Uno dei due, giovedì 24 settembre avrebbe partecipato all’assemblea congiunta dei gruppi che era stata convocata per un primo confronto tra il Movimento verso gli Stati generali.

Dopo il risultato del tampone a cui si sono sottoposti i due risultati positivi, sono scattate le misure di prevenzione e sono state annullate tutte le sedute di commissione. Inoltre è stata disposta la sanificazione dei locali di Palazzo Madama ed i tamponi per tutti i parlamentari pentastellati, per i componenti della commissione di cui fanno parte i due contagiati e per i funzionari del gruppo di M5S.

A rischio sarebbe anche, come riferisce Repubblica, nel caso in cui la commissione non possa lavorare, la seduta di lunedì prossimo della Bilancio al Senato, impegnata nei lavori per il Dl agosto.

Uno dei due positivi sarebbe il senatore Marco Croatti che sulla propria pagina Facebook ha scritto: “Il tampone che ho effettuato nella giornata di ieri ha dato esito positivo. Per correttezza nei confronti di tutti e per i giornalisti che proveranno a chiamarmi, vi informo che giovedì ho preso parte all’assemblea dei senatori del Movimento 5 Stelle, munito di mascherina e nel rispetto del distanziamento sociale nei confronti dei presenti“. Il senatore ha poi proseguito spiegando di essere da lunedì pomeriggio in quarantena a casa.

Il tampone che ho effettuato nella giornata di ieri ha dato esito positivo. Per correttezza nei confronti di tutti e per… Gepostet von Marco Croatti M5S am Mittwoch, 30. September 2020

“Invito di nuovo tutti voi che mi seguite – chiosa Croatti- ad avere massima cautela e a prendere i vari accorgimenti del caso, perché solo rispettando tutti insieme le indicazioni che ci vengono date potremo avere la meglio su questo virus“.

