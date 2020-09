Cristina Marino come una guerriera della notte, tutta in nero-FOTO

Cristina Marino condivide uno scatto in tuta total black, è una guerriera della notte

Visualizza questo post su Instagram •WARRIORS OF THE NIGHT• Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino) in data: 30 Set 2020 alle ore 1:02 PDT

La Marino condivide uno scatto du Instagram dove appare in una tuta nera aperta sul lato A, si intravede il reggiseno. Nella didascalia scrive “Warriors of the night”, guerrieri della notte, sarà riferito al look total black o sarà riferito al fatto che la bimba avuto da Luca Argentero non li fa dormire nemmeno un pò? A giudicare dal commento di Luca sotto la foto, direi che è la seconda. Infatti Argentero mette un emoticon con la faccia assonnata, Nina li fa dannare non poco a quanto pare. Però è anche la gioia più grande avere un figlio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Cecilia e Belen Rodriguez insieme, serie di FOTO in costume. Il paradiso

Cristina Marino in formissima dopo il parto, ha già ripreso gli esercizi

Visualizza questo post su Instagram •FROM PARIS WITH LOVE• Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino) in data: 28 Set 2020 alle ore 10:44 PDT

La Marino dopo il parto è già tornata in forma smagliante anche grazie ai suoi allenamenti che condivide con i follower sul suo dito Befancyfit.com. L’attrice condivide circuiti settimanali e consigli sull’alimentazione e prodotti da usare, che vende anche sul sito. La sua passione per il fitness l’ha portata ad aprire il sito, dove racconta oltre che alla sua vita anche come si tiene in forma. Parla di cibo, beauty e stile di vita in generale.

La Marino motiva i suoi follower ad allenarsi e a volersi bene, mantenendosi in forma. Lei è bellissima e in molti la seguono per riuscire ad ottenere il suo fisico. Ha partorito da poco e ha già ripreso i suoi esercizi, infatti appare in una forma fisica invidiabile dopo il parto. Tutto frutto di buona volontà e fatica, non è facile recuperare i ritmi ma bisogna sforzarsi per noi stesse. Cristina organizzerà anche delle Master class dove si allenerà con le sue follower.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Gigi D’Alessio, figlio ostaggio degli usurai. L’inchiesta

Visualizza questo post su Instagram 🍒 Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino) in data: 20 Set 2020 alle ore 6:52 PDT

Sul suo sito si possono trovare molti accessori per allenarsi, come le borracce, le tute fatte apposta per gli allenamenti e kit per allenarsi. I kit sono fantastici, dentro una scatola troverete tutto l’occorrente per allenarvi ovunque. Infatti al suo interno troverete un tappetino comodo per gli addominali, una corda da saltare, una fascia per le gambe e altri accessori utili.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.