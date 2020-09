Cristina Parodi, tacco a spillo e capelli al vento, eleganza pura -FOTO

Cristina Parodi divina nella sua Bergamo. Un outfit meraviglioso per una donna di classe come lei. Finalmente, dopo momenti difficili, torna a sorridere

Cristina Parodi torna a sorridere. Dopo mesi difficili, di tensione e ansia, finalmente per la giornalista è tempo di rinascere e sperare in un futuro migliore. Lo scorso inverno, l’emergenza Coronavirus ha fatto preoccupare in particolar modo la donna, moglie del sindaco di Bergamo, Giorgio Gori. La loro città è stata una delle più colpite.

Cristina Parodi, in splendida forma per le vie di Bergamo