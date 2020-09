Eleonora e Daniele uccisi dal coinquilino: trovato un nuovo biglietto in casa. Il killer aveva programmato tutti nei minimi dettagli di ciò che voleva fare alla coppia

Eleonora e Daniele sono morti da circa una settimana in circostanze tragiche, e gli inquirenti stanno cercando di fare chiarezza. Due giorni fa l’assassino ha confessato: si tratta di un ragazzo di 21 anni, uno studente, che conosceva la coppia perché aveva vissuto con loro. Non sopportava che fossero così felici, ha perso la testa e ha compiuto un omicidio terribile. Ha ucciso i due ragazzi a sangue freddo e senza una giustificazione. Quando è stato preso dalla polizia, ha chiesto: “Finalmente, ci avete messo tanto”. Al momento, che è sotto interrogatorio e in isolamento nel carcere di Lecce, è molto confuso e dice non ricordare nulla.

LEGGI ANCHE -> GFVIP: Fausto Leali squalificato, interviene Mario Balotelli

Omicidio Lecce, l’assassino di Eleonora e Daniele aveva programmato tutto nei dettagli: trovato un nuovo dettaglio

Emergono altri dettagli inquietanti riguardo questo omicidio di cui si sta parlando per giorni. Nell’appartamento è stato trovato un secondo bigliettino, talmente inquietante che non è stato mostrato. Sul foglio, c’è scritto nei minimi dettagli il programma di ciò che l’assassino voleva fare con le due vittime. Voleva legarli, torturarli e indurli ad una morte lenta e dolorosa. Aveva cronometrato tutto, aveva in programma di stare nell’appartamento per circa novanta minuti, e poi uscire quando sarebbero morti. Le cose sono andate diversamente: l’omicidio è stato compiuto in maniera diversa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Gabriel Garko in diretta nazionale rivela in lacrime: “Sono gay”

A chiamare il 118 sono stati i vicini della coppia che hanno sentito le grida, ma avevano troppo paura di uscire a controllare. Dallo spioncino, hanno visto l’assassino girarsi sulle scale, prima di sparire e andare via. Dopo l’omicidio, l’assassino è andato ad una festa di lavoro con i colleghi, come se non fosse successo nulla.