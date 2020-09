Elettra Lamborghini contro la sorella: “Perché non l’ho invitata al matrimonio”. La cantante ha fatto discutere in molti quando Ginevra Lamborghini ha rivelato che non sarebbe stata presente

Elettra Lamborghini è da pochi giorni convolata a nozze con il suo Afrojack. Sicuramente è stato il matrimonio più atteso dell’anno: a pochi giorni tutti non parlavano d’altro che di lei, fino a che Ginevra Lamborghini, sua sorella, non ha sganciato la bomba. Quando su Instagram le hanno chiesto “andrai al matrimonio di tua sorella?” lei ha risposto “No”. In molti pensavano che fosse ironica e hanno aspettato il giorno delle sue nozze con trepidante attesa: quando si sono sposati, i fans hanno notato che effettivamente al matrimonio non c’era. Lei ha scritto qualcosa a riguardo, augurandole tanta felicità e dicendo che le sarebbe piaciuto esserci.

Elettra Lamborghini non ha invitato sua sorella Ginevra Lamborghini alle sue nozze: svelato il motivo

Come mai questa assenza così pesante? Girano voci, indiscrezioni, mirate sul cattivo rapporto che ci sarebbe tra le due sorelle (solo loro, perché le altre due sorelle erano presenti). Queste voci sono state confermate da Elettra, che in un’intervista rilasciata al settimanale Chi di Alfonso Signorini, che è in edicola da stamattina. “Come mai al matrimonio non era presente mia sorella? Accanto a noi c’erano le persone del cuore, solo quelle che desideravamo”.

