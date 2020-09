Elettra Lamborghini, post nozze il dècollète è ancora più esplosivo. Esce tutto – FOTO

Dopo il convolo a nozze, Elettra Lamborghini è tornata su Instagram a far innamorare tutti i suoi fan: vestito scosceso e “bombe” in vista

Momenti di estasi hanno attraversato la vita di Elettra Lamborghini, convolata a nozze con il suo adorabile e novizio “maritino” Dj Afrojack. La cerimonia si è tenuta lo scorso 26 Settembre, tenendo conto del rispetto delle linee di sicurezza e di prevenzione del contagio.

Tutto s è svolto nella maniera migliore con i “due cuori e una capanna” a sfilare in un teatro, irto di vegetazione e fiori d’arancio. L’eleganza e lo stile regnano sublime, con Afrojack in classico smoking casual e un Elettra Lamborghini, toccata con mano da “Venere”.

La seduzione in persona sfoggia un abito da sposa bianco, ma non mancano i soliti particolari che fanno rabbrividire il cuore degli appassionati. Lei così bella e affascinante cantante si “piega” alla stazza del neo marito, con in mano un mazzolin di fiori e ogni singolo “cavillo”, fuoriuscente dallo spettacolo quasi senza veli che fornisce la trasparenza dell’outfit indossato.

Insomma un matrimonio al “bacio”, che non ha risparmiato qualche assenza pesante e ingiustificata, come quella della sorella Ginevra Lamborghini.

Elettra Lamborghini, l’annuncio social in diretta Instagram