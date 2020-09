Elisa De Panicis, sexy body in discesa pericolosa: curve allucinanti in vista – FOTO

In un contesto di bellezza da infarto non può che finirci Elisa De Panicis. La gieffina dei Vip ha “disegnato” di nuovo spettacolo su Instagram

Sempre accattivanti e straordinari i momenti di vita che vedono Elisa De Panicis al centro delle attenzioni mediatiche. La concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha un grande seguito sul web e il reality show di Canale 5 è solo il punto di arrivo di una carriera sempre in crescendo.

Elisa è un noto personaggio ai piedi del grande spettacolo e delle narrazioni sessiste che sono apparse soventi sul suo conto. Non a caso gridano ancora allo “scandalo”, le immagini in diretta al Venezia 77, dove la modella milanese ha dato un seguito non ben definito del suo orinetamento sessuale.

Il bacio infuocato con la “collega” a specchio, di origine spagnola Mila Suarez è ancora oggi un argomento sulla bocca degli addetti. Si tratta della prova evidente di una personalità sempre avvezza all’attenzione mediatica, come dimostra la partecipazione a Mujeres y hombres, la versione spagnola di “Uomini e Donne”, al di là di quella italiana, con Maria de Filippi.

Nel suo bagaglio di esperienze Gossip rientra anche Supervivientes, l’altra “vetrina” modello, che ha suscitato enorme seguito per Elisa, che ha perosno attirato le attenzioni di Cristiano Ronaldo, quando militava nel Real Madrid.

