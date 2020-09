Elisa D’Ospina, curve da perdere il fiato | Fan in visibilio – FOTO

Elisa D’Ospina, famosa modella, ha pubblicato una nuova foto tramite il proprio profilo Instagram, conquistando i fan con le sue curve

Visualizza questo post su Instagram Curves 💙 #rome #love #loveyourself Un post condiviso da Elisa D’Ospina (@elisadospina) in data: 30 Set 2020 alle ore 6:06 PDT

Elisa D’Ospina è una delle modelle curvy più famose in Italia. Originaria di Vicenza, la ragazza ha saputo unire la sua passione per il mondo della moda agli studi, ma non solo. Oggi Elisa è in prima linea nella lotta ai disturbi alimentari. Una battaglia che ha preso a cuore, visto la giovane anni prima era stata presa di mira per il suo fisico.

Un aspetto che invece si è rivelato poi la sua fortuna riuscendo appunto a sfondare nel mondo della moda. Come detto però, la ragazza non è solo una splendida modella, ma anche una giovane che si è impegnata ed ha raggiunto risultati considerevoli nello studio. Infatti la stessa ha conseguito una laurea in Scienze della Comunicazione, specializzandosi in Psicologia.

LEGGI ANCHE —> Diletta Leotta sempre più sexy: outfit da urlo e décolleté in bella vista – FOTO

Elisa D’Ospina, curve da capogiro | Complimenti a non finire