Elisa Isoardi, versione “Cotta e Mangiata” con gillet di pelle sexy – Foto

Elisa Isoardi cotta e mangiata dopo le prove di Ballando con le stelle: con il gillet di pelle è più sexy che mani, foto.

Sorriso appena acennato, occhi furbi e felice e un gillet di pelle per Elisa Isoardi che regala un’immagine sexy e super rock ai suoi followers. In auto, con la cintura di sicurezza che esalta il decollettè coperto da una maglia nera, la Isoardi, prima di tornare a casa, immortala il momento con un selfie per annunciare la stanchezza che prova dopo una giornata trascorsa in sala prove.

“Per oggi sono “cotta e mangiata e ballata”! Ultimamente faccio anche il riposino prima di cena come i pupi”, ha scritto la conduttrice su Instagram strappando una risata a tutti i suoi followers che stanno seguendo con affetto la sua avventura sulla pista di Ballando con le stelle 2020.



TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—>Elisa D’Ospina, curve da perdere il fiato | Fan in visibilio – FOTO

Elisa Isoardi, la dedica a Raimondo Todaro