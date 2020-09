Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio: “Perché ho lasciato Briatore”

Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio su Briatore: “Mi ha ferito tanto”. La conduttrice nella casa ha raccontato perché il suo matrimonio con Flavio è finito rovinosamente

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono stati insieme per lunghissimi 13 anni. Una storia d’amore che ha fatto molto discutere e che si è conclusa pochi anni fa: da allora lei non si è più rifatta una vita, è stata da sola con suo figlio, e solo ora che è nella casa del Grande Fratello Vip sta cominciando a guardarsi intorno. Nella casa, infatti, è nato un flirt con Pierpaolo Pretelli, l’ex velino che si è preso una sbandata per lei. Nella casa lei è molto frenata, ma ieri ha parlato un po’ di questo matrimonio con Briatore e ha raccontato perché lo ha lasciato.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono stati insieme per 13 anni: nella casa, lei rompe il silenzio sulla fine del loro matrimonio

Patrizia De Blank le ha chiesto se si erano lasciati per colpa di tutte le donne che andavano e venivano, e lei ha sganciato la bomba: “No, se n’è andato il giorno del funerale di mia madre. Lui mi trascurava molto, è successa una cosa che mi ha fatto rimanere male. Mia mamma è morta e il giorno del funerale mi ha lasciata sola e se n’è andato perché se ne doveva andare in discoteca. Io da quel giorno non l’ho più perdonato” ha raccontato. “Muore mia mamma, io ero in Calabria, mi dice “vengo”. Lui è arrivato ed è andato via. Lui non è cattivo, non sa gestire queste cose. Alle quattro mi disse: “andiamo, c’è l’inaugurazione del locale”. E quella cosa non sono riuscita a perdonargliela, perché non si fa. Io sono sempre stata accanto a lui quando stava male e questo mi ha ferito tanto”.

La separazione è avvenuta sopo dopo sette anni: ma da allora, lei ha perso tutta la stima nei suoi riguardi.