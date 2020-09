Elodie, sensuale e bellissima. Outfit da capogiro, fisico assurdo – FOTO

Elodie, la cantante del momento posta sui social uno scatto in cui ci si perde in tutta la sue sensualità. L’outfit da capogiro risalta il fisico perfetto ed i follower le fanno tantissimi complimenti.

Elodie è una delle cantanti più amate e apprezzate negli ultimi anni. Dai suoi esordi, si è fatta conoscere in versione “pink” nella scuola di Amici di Maria De Filippi ad oggi Elodie è sempre sulla cresta dell’onda. Dal famoso talent ad oggi Elodie ha ottenuto infatti numerosi riconoscimenti ed ha raggiunto importanti traguardi. Nelle estati degli ultimi anni ad esempio è stata la regina dei tormentoni estivi. L’anno scorso Margarita ha riscosso un successo notevole: cantata insieme a Marracash col quale peraltro Elodie ha iniziato una relazione apprezzata dai fans, magnifici a Venezia ultimamente in occasione della mostra del cinema. Ciclone e Guaranà sono tra i più brani più trasmessi in questa stagione estiva – atipica – appena conclusa.

Elodie, la cantante che crea la moda

Ogni brano, un look diverso: questo è lo stile Elodie. La cantante romana quest’estate si è presentata con i capelli lunghi e in Guaranà con delle treccine che hanno subito fatto tendenza, divenendo tra le acconciature più portate durante l’estate, soprattutto dalle giovanissime.

Elodie è ormai un’icona di stile. Il suo fisico perfetto e slanciato le consente di posare come modella per numerosi brand. Nel suo ultimo scatto, la cantante indossa un look invernale, il cappotto dai tessuti molto pesanti, perfetto per i freddi più rigidi. A sottolinearle il punto vita, una cintura bianca dallo stile moderno che funge da contrasto al cappotto, non solo per lo stile ma anche come colore.

A proposito di colori, lo scatto ha suscitato parecchi commenti ironici: la foto realizzata in bianco e nero, ma la cantante ha scritto Blue in Green quindi ad esempio è difficile cogliere la perfetta tonalità del cappotto. Tra i commenti ironici, uno scritta da una follower che suscita ilarità: Me sa che so daltonica allora.

