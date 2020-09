Si intitola “C’hai ragione tu” il nuovo singolo che vedrà protagonista Emma Marrone. Il brano è stato pero’ scritto per e con un giovane rapper emergente della scena romana, Gianni Bismark

In arrivo un nuovo singolo per Emma, o quasi. La cantante ha dato vita a un featuring inatteso con il giovane rapper Gianni Bismark. Nonostante lei abbia messo mano sulla scrittura del testo e faccia parte della collaborazione, il singolo è a tutti gli effetti del rapper. Emma ha spiegato come il progetto sia nato a partire da uno scambio di messaggi privati su Instagram. “Gianni mi ha contattata e mi ha scritto che appena sarebbe diventato ‘più grosso’ mi avrebbe chiesto un feat. Io gli ho risposto che con me non funziona così, perché conta la canzone“, scrive Emma, che sebbene sia un’artista affermata della scena musicale italiana non si è tirata indietro quando si è trattato di lavorare con un giovane emergente.

Dopo aver ascoltato alcuni pezzi del rapper, Emma ha organizzato un incontro appena dopo il lockdown alla presenza di Franco126. “Ci siamo ritrovati tutti e tre nel mio giardino durante una cena e abbiamo scritto questo pezzo fino a notte fonda“, ha raccontato.

LEGGI ANCHE -> Fiorella Mannoia annuncia il nuovo album “Padroni di niente” e le date del tour

“C’hai ragione tu”, il singolo di Gianni Bismark insieme a Emma Marrone

Il brano si intitola C’hai ragione tu e il pubblico avrà modo di ascoltarlo venerdì 2 ottobre. “Ci siamo incontrati e abbiamo fatto musica insieme. Siamo dei sognatori e ci vogliamo bene” ha scritto Emma, accompagnando un paio di scatti che la ritraggono insieme a Gianni Bismark. Quest’ultimo è un artista emergente che sta conquistando la scena rap e trap romana e che ha definito “un onore” poter essere accostato a “una delle voci simbolo d’Italia“. Per il giovane questa sarà la possibilità di essere conosciuto a livello nazionale, essendo Emma una delle artiste più di rilievo degli ultimi anni.

LEGGI ANCHE -> X Factor 2020, lo sfogo di Emma: “Basta con queste ca**o di menate sulle donne”

Il brano ha già scatenato la curiosità dei suoi milioni di fan che non vedono l’ora di poterlo ascoltare. Un periodo davvero ricco per la cantante che sta attualmente dominando le radio con il suo singolo Latina, uscito lo scorso mese. Nel frattempo il pubblico la sta seguendo con passione anche a X Factor dove è approdata per la prima volta come giudice accanto a Mika, Manuel Agnelli ed Hell Raton.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter