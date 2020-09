Federica Pellegrini da impazzire, la FOTO nuda a letto, senza fiato al risveglio

Federica Pellegrini. Non solo campionessa olimpica ma anche stella del web. Pubblica scatti in bianco e nero che fanno impazzire i follower su Instagram

La campionessa olimpica Federica Pellegrini ha uno stuolo di fan che la segue non solo durante le sue gare o per le doti atletiche, ma anche per gli scatti meravigliosi che pubblica sul suo profilo Instagram.

Ben 1,2 milioni di contatti attendono suoi aggiornamenti. La ragazza non li lascia mai delusi. Tra scatti eleganti sulla sua vita privata ed interessanti immagini dei duri allenamenti a cui si sottopone, agli occhi dei curiosi e degli ammiratori è servito uno spettacolo stupefacente. Si, lo è, perchè Federica Pellegrini non è solo una bella donna, com’è evidente. E’ fiore all’occhiello nel panorama dello sport italiano, un orgoglio azzurro, un’ispirazione continua per la tenacia e la grinta che mostra anche attraverso i social.

Visualizza questo post su Instagram Goodnight 🌙 Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 24 Set 2020 alle ore 2:58 PDT

Cosa aspetterà l’atleta nel prossimo futuro? Le sue parole al riguardo.

Leggi anche >>> JOE BASTIANICH. VI PRESENTIAMO LA SUA BELLISSIMA FIGLIA – FOTO

Federica Pellegrini. Voleva il ritiro, ottiene fatica

Visualizza questo post su Instagram Una mano 🖐🏻 Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 29 Set 2020 alle ore 11:51 PDT

La nuotatrice veneta ha raggiunto l’età di 32 anni. Giovanissima nella vita di tutti i giorni, ma adulta per la sua carriera. Sperava che le Olimpiadi di Tokyo potessero essere il suo commiato speciale dalle competizioni. Il Covid ci ha messo lo zampino e dovrà aspettare un altro anno.

Durante la prima gara dopo otto mesi, avvenuta al Settecolli di Roma quasi due mesi fa, ha detto: “Ho bisogno di lavorare, io ne ho sempre avuto bisogno, non c’è scampo. Avrei preferito fare le Olimpiadi quest’estate, adesso sarei stata già in vacanza, anzi in pensione.”

Certo, provoca una sensazione strana sentirla parlare in questi termini. Da anni siamo stati abituati a seguire le sue vittorie e pensare che si chiuda un’epoca lascia strascichi di malinconia.

LEGGI ANCHE —–> Era Alessia Gioffi di Non è la Rai: oggi a 45 anni è molto cambiata

Visualizza questo post su Instagram Splash Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 29 Set 2020 alle ore 12:58 PDT

L’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram è uno scatto in bianco e nero, la sua mano in primo piano con un anello all’anulare sinistro. Un commento simpatico la descrive così: “Un anello per domarli(gli avversari) semi cit.” Il riferimento è chiaramente ad una frase de Il Signore degli Anelli. Siamo sicuri che andrà così, non avrà rivali a Tokyo 2021. La Pellegrini ha sempre dimostrato di avere doti insuperabili.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.