Grande Fratello vip, la rivelazione sconvolgente di Lory del Santo su Morra

Lory Del Santo lancia una bomba su Massimiliano Morra: “Non è veramente fidanzato”. La showgirl ha rivelato il fatto a Mattino cinque

“Non è veramente fidanzato” dichiara Lory Del Santo a Federica Panicucci, ospite in una puntata di Mattino cinque. La showgirl ha fatto questa rivelazione dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini, facendo riferimento al concorrente Massimiliano Morra e la sua attuale fidanzata. “Secondo me fingono. – ha affermato – Lei è spuntata all’improvviso dieci giorni prima che andasse al Grande Fratello – continua -Secondo me lei stava recitando ed è un’attrice”. Ha sottolineato Del Santo.

Lory Del Santo, la sua opinione su Morra