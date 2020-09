Grande Fratello, Zelletta si dichiara a Matilde: la reazione di Natalia

Grande Fratello, Andrea Zelletta si dichiara a Matilde Brandi: la reazione di Natalia Paragoni, la sua fidanzata fuori dalla casa più spiata d’Italia

Andrea Zelletta è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Ha raggiunto la notorietà quando lo scorso anno ha partecipato a Uomini e Donne come tronista, dove ha conosciuto Natalia Paragoni. Per lui è stato un vero e colpo di fulmine: inutile mandare il trono avanti per quattro mesi come ha fatto, perché alla fine la sua scelta è stata proprio lei. Da allora non si sono più lasciati e la loro storia ha fatto sognare migliaia di persone. Qualche mese fa, però, Andrea ha fatto uno scherzo a Natalia a Le Iene dove le diceva di averla tradita. La reazione di lei è stata inaspettata: ha cominciato a picchiarlo, e questo scatenò le polemiche sui social perché c’era davvero poco da ridere davanti a quella che era una violenza vera e propria.

LEGGI ANCHE -> GFVIP: Fausto Leali squalificato, interviene Mario Balotelli

Andrea Zelletta sempre più vicino a Matilde Brandi nella casa del Grande Fratello Vip: arriva la prima scenata di gelosia di Natalia Paragoni

Da allora, comunque, lei è diventata famosa per essere una fidanzata molto gelosa, ed è stata fatta molto ironia quando Andrea è entrato nella casa più spiata d’Italia. Da subito i fans hanno notato un certo feeling con Matilde Brandi, ma ieri sera in particolare è successo qualcosa: Andrea ha abbracciato Matilde mentre dormiva, dicendo che fuori avrebbero fatto pazzie per lei e che anche tra loro avrebbe potuto succedere qualcosa al di fuori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Gabriel Garko in diretta nazionale rivela in lacrime: “Sono gay”

A quel punto Natalia ha messo una storia su Instagram, scrivendo: “Non capisco”. Poi ha aggiunto: “La gente quando non capisce inventa e questo diventa molto pericoloso”.