Grey’s Anatomy. Il medical drama più famoso di sempre è pronto a ripartire. La prossima stagione sarà all’insegna del Covid

Il medical drama più famoso e longevo della storia della televisione (ha superato di gran lunga ER – Medici in prima linea), Grey’s Anatomy, sta per tornare sui nostri schermi con la stagione numero 17.

I fatti sconvolgenti che stanno facendo tribolare il mondo intero, legati alla pandemia da Coronavirus, non potevano essere ovviamente ignorati in un’opera che ha la sanità come aspetto principale delle proprie storie. Così affiorano le prime immagini del nuovo capitolo delle vicende della dottoressa Meredith Grey, interpretata da Ellen Pompeo, in cui indossa una maschera anti-Covid.

Grey’s Anatomy. Cosa cambierà nella stagione 17

Le riprese sono andate a rilento come per tutti gli altri show a causa della quarantena e delle restrizioni riguardo distanziamento sociale e sicurezza. Sembra che i lavori adesso stiano procedendo più spedidamente; prova ne sono le immagini provenienti dal set che anticipano l’uscita della 17esima stagione.

Cosa accadrà al Grey Sloan Memorial Hospital? Il Coronavirus sembra abbia stravolto anche il lavoro degli autori che hanno dovuto riformulare e pianificare nuovi intrecci di trama. Le puntate di Grey’s anatomy prenderanno vita circa un mese e mezzo dopo l’inizio della pandemia.

La showrunner Krista Vernoff ha dichiarato che sarà tutto un altro mondo narrativo quello che dovranno affrontare i personaggi durante questo nuovo capitolo della serie. La morte programmata di uno dei protagonisti è stata accantonata o, a quanto pare, potrebbe avvenire in situazioni completamente differenti rispetto al progetto iniziale. La Vernoff ha anche sottolineato il difficile lavoro di uno sceneggiatore che deve sempre tenere conto di quanto succede intorno alle storie che aveva in mente di scrivere precedentemente.

Toccanti le parole di Ellen Pompeo, protagonista assoluta e interprete di Meredith Grey, che ha inaugurato l’inizio dei lavori con un post su Instagram nel quale ha scritto un commento di accompagnamento particolarmente ispirato: “Da quando abbiamo interrotto le riprese, 7000 operatori sanitari sono morti a causa del Covid. Dedico la mia stagione 17 a tutti coloro che non ci sono più e a chi di voi, per grazia di Dio, sta ancora combattendo.”

Le nuove puntate di Grey’s Anatomy verranno rilasciate negli Stati Uniti il prossimo 12 novembre.

