Joe Bastianich. Vi presentiamo la sua bellissima figlia – FOTO

La frase pronunciata in un italiano zoppicante ‘Mi stai diludendo, vuoi che muoro?’, lo ha reso ancor più popolare e simpatico. Joe Bastianich è un personaggio che, grazie al programma Master Chef, si è ritagliato grande fama tra gli spettatori italiani ricoprendo il ruolo di giudice severo ed impietoso. Il successo, invece, era già una caratteristica ben consolidata nella sua vita. Imprenditore abile, attento e carico d’intuito, ha un impero nel campo della ristorazione, prendendo le redini della tradizione di famiglia.

Già i genitori, emigrati italiani esuli istriani, naturalizzati statunitensi, prima della sua nascita avevano acquisito un ristorante a New York, portandolo a vette di approvazione da parte degli americani. Riuscirono a comprarne un altro negli anni successivi. La vendita di entrambi confluì nell’acquisizione del Felidia a Manhattan. Da lì in poi solo grandi colpi imprenditoriali che hanno portato la famiglia Bastianich a possedere ristoranti in tutto il mondo.

Joe Bastianich. Chi è Olivia

Joe Bastianich è fortunato anche in amore. Sposato dal 1995 con Deanna Damiano, donna intelligente, capace che non ama troppo le luci dei riflettori. La coppia ha tre figli: Olivia, Miles e Ethan.

Proprio Olivia ha raggiunto ultimamente il traguardo della laurea al Boston College. L’evento è stato festeggiato sia dalla mamma Deanna con un post celebrativo su Instagram. Congratulazioni a questa giovane e bellissima ragazza, si prospetta per lei un futuro scintillante.

