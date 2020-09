Laura Chiatti, il dettaglio sexy che fuoriesce dalla T-shirt – FOTO

Laura Chiatti, in uno scatto acqua e sapone è molto gradita dai follower, anche se in molti le fanno notare quel dettaglio sexy che fuoriesce dalla T-shirt.

Laura Chiatti, la bellissima attrice posta su sui social uno scatto acqua e sapone in cui appare in tutto il suo splendore: occhi azzurri in primo piano e la chioma bionda parzialmente coperta da una fascia arricciata per capelli. T-shirt bianca con stampa e pantalone nero. Maglietta smanicata che mette in mostra l’addome, la pelle bianca e sexy della Chiatti. Tuttavia in molti notano un dettaglio: Laura Chiatti non porta il reggiseno. Un piccolo incidente sexy che non passa certamente inosservato, tantissimi i commenti in merito, in cui le fanno notare l’assenza dell’indumento intimo. Ovviamente un particolare apprezzato, nessun hater in agguato. Lo stile è rock come definisce l’attrice e ringrazia la collega, l’attrice Sarah Felberbaum, co-fondatrice di un brand 1120 – undiciventi – che propone accessori per capelli dal design particolare e rigorosamente made in Italy.

Addio al Nubilato per Laura Chiatti

Laura Chiatti è mamma – come è noto – di due bellissimi figli nati dalla storia d’amore col collega, l’attore Marco Bocci. Coniugi dal 2014, i due hanno costruito una famiglia bellissima che proteggono giorno dopo giorno. Genitori presenti per i loro piccoli, le foto di Laura Chiatti su Instagram ne sono un chiaro esempio. In uno dei tanti scatti, l’attrice condivide dei momenti ludici insieme ai suoi piccoli, i commenti di apprezzamento e di affetto sono numerosissimi. Sia dai colleghi che dai follower. Ma scorrendo tra i commenti emerge un commento tenerissimo, quello di Marco Bocci: belli amori miei.

Laura Chiatti è nel cast del film Addio al Nubilato, la pellicola di Francesco Apolloni le cui riprese nei mesi scorsi – a marzo – sono state interrotte a causa dell’emergenza Covid. Ma come mostra l’attrice sui social, hanno ripreso da dove hanno lasciato per un film che si preannuncia interessante.

