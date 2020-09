Ludovica Pagani canta su Instagram, sempre più bella e simpatica-VIDEO

Ludovica Pagani, la influencer che parla di calcio, in un video esilarante nel quale mostra tutta la sua bellezza arricchita da un pizzico di ironia.

Ludovica Pagani, l’amata influencer seguitissima sui social, condivide su Instagram un interessante video il quale mostra gli strafalcioni compiuti dalla stessa durante le registrazioni de “L’oroscopo del calciatore” una rubrica curata dalla stessa per il canale YouTube Starcasino.sport. Il video è davvero esilarante e mostra la Pagani in una veste auto-ironica che manda in delirio i fans. Capelli biondi sciolti e tailleur arancione sportivo con t-shirt bianca abbinata. Il risultato è magnifico. In pochissimo tempo numerosissimi i like per la bellissima Ludovica. Anche i commenti non tardano ad arrivare, un tripudio di complimenti ed apprezzamenti per la Pagani, non solo dai follower che le dicono quanto sia brava e simpatica ma anche da personaggi del mondo dello spettacolo come Jo Squillo che le manda tantissimi baci alla giovane collega.

Ludovica Pagani, una bellezza prorompente

Ogni scatto manda in TILT Instagram, la Pagani con i suoi 2,6 milioni di follower è tra le influencer di spicco. Ama lo sport ed in particolar modo il calcio, la Pagani lavora come giornalista sportiva ma lo fa con un tocco di personalizzazione. Sfruttando a pieno la sua bellezza, riesce a dare un tocco glam e sexy al mondo del calcio, ambiente prevalentemente maschile. Giorni fa aveva postato una foto in occasione del Campionato di calcio – ripreso da poco e con molte perplessità, come il focolaio creato nella società calcistica del Genoa – avvolta dalle magliette della Juve e della Roma: top bianconero e pareo giallo rosso in occasione della partita delle omonime squadre che si sarebbero sfidate nella capitale.

La foto che ha ricevuto quasi 235 mila like, è stata scattata per lanciare un contest nel quale si invitavano i tifosi ad azzeccare il risultato per vincere – come dice la stessa – un video saluto personalizzato. Quasi 2600 commenti.

