Matrimonio a prima vista, prima stagione: che fine hanno fatto le coppie?

Matrimonio a prima vista Italia 2020 in anteprima ieri sera su Dplay, in chiaro dal 6 ottobre su Real Time. Ma che fine hanno fatto le coppie della prima stagione?

Tutto è pronto per “Matrimonio a prima vista” 2020. Tra pochi giorni conosceremo i nuovi protagonisti e scopriremo cosa accadrà alle nuove coppie. Anche quest’anno saranno in tre coppie, sei ragazzi pronti a sposarsi con un perfetto sconosciuto per provare a trovare il vero amore.

Verranno seguiti con le telecamere per le cinque settimane successive al termine delle quali potranno decidere se continuare il loro percorso di vita insieme o divorziare e dire stop all’esperimento. Tra i punti saldi del programma c’è la presenza di tre esperti che li hanno accoppiati e che li guideranno nel percorso di scoperta reciproca: la sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e lo psicoterapeuta di coppia Fabrizio Quattrini.

A pochissimo dall’inizio della nuova serie, ci chiediamo intanto che fine abbiano fatto le coppie della prima stagione. Ricordate Lara e Marco, Alessandra e Andrea e Annalisa e Fabrizio? I loro matrimoni si sono rivelati un fallimento. Dopo poco più di un mese di convivenza, infatti, hanno deciso di lasciarsi e divorziare. Cosa fanno oggi?

Marco e Lara oggi

Marco Zanetti, 37 anni di Novara e Lara Ruggiero, 36 anni di Milano, avevano concluso la loro avventura nel programma con la decisione di divorziare. Lara ha sempre creduto molto nella storia con Marco ma il carattere impulsivo e puntiglioso di lei ha depistato il ragazzo ad andare aventi. Ad oggi Marco e Lara sono soltanto amici. Marco ha ripreso il suo lavoro di rappresentante e di allenatore a Castelletto Ticino, mentre Lara sembra abbia conosciuto un nuovo amore, tanto che ha addirittura deciso di abbandonare il suo profilo Facebook e i fan che la seguivano pur di vivere la storia in serenità.

Andrea e Alessandra oggi

Andrea Pagano e Alessandra Raza sono stati la coppia più giovane a partecipare alla prima edizione di Matrimonio a prima vista Italia. Il feeling ed il coinvolgimento fisico iniziale tra i due era decisamente alto, ma con il passare del tempo i ragazzi hanno capito che volevano cose diverse e nel momento della scelta finale davanti gli esperti Andrea ha parlato a nome di entrambi e ha chiesto di non continuare la loro relazione chiedendo il divorzio da Alessandra. La ragazza era tornata a Brescia dalla sua famiglia e Andrea era tornato al suo lavoro di avvocato a Roma. Ancora oggi i due conducono vite separate e sembrano non aver trovato ancora l’amore.

Fabrizio e Annalisa oggi

Fabrizio Fiori, 41 anni, e Annalisa Meliota, sono stati la coppia più controversa di “Matrimonio a prima vista Italia”. Anche loro hanno deciso di firmare le carte del divorzio, l’esperimento è fallito miseramente per incompatibilità. I due non hanno mai mostrato la voglia di riavvicinarsi e sono tornati oggi alla vita di prima. Annalisa ha deciso di voltare pagina e oggi lavora in palestra mentre di Fabrizio non abbiamo più notizie.

