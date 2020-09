Melissa Satta, rosso verace di sensualità tra le strade di Milano: stupenda – FOTO

Melissa Satta sfoggia un outfit rosso di pura sensualità tra le strade di Milano. Il tempo si ferma e i passanti si gustano lo spettacolo

Mai banale la super showgirl e coniugata Boateng, sempre ricca di sensualità e fascino ogniqulvolta muove i passi. Melissa Satta è una spanna al di sopra di tutte nei contesti di eleganza.

Non a caso risulta essere una fautrice “terribile” della moda. La testimonianza arriva drettamente sul web con un sito di fashion blogger, Melissa The Blog interamente dedicato a lei e a tutte le appassionate di abbigliamento verace, simbolo dell’alta moda femminile.

Nella sua splendida carriera di successi non mancano le ricche affiliazioni con una vasta gamma di brand d’abbigliamento di classe, come Gaelle Paris e Rosso Porpora solo per citarne alcuni.

Nel suo fantastico mondo di blogger, Melissa ama raccontarsi al suo pubblico con immagini da capogiro, che ritraggono scatti della sua intramontabile bellezza, divisa in vari settori tra My Wedding Diary, Fashion/Style, Beauty e Charity.

Una vera e propria rubrica di successo dove la showgirl spazia liberamente, nelle vesti di mamma e un lavoro da fashion girl che ama a 360°.

Melissa Satta, passeggiata “special”: il mondo ai suoi piedi