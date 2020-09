Mercedesz Henger versione runner mostra forme e un seno assurdo – FOTO

La bella Mercedesz Henger in rivolta su Instagram, gli hater la attaccano per le sue forme troppo mascoline e lei risponde con un reel

Mercedesz Henger, 29 anni ad agosto, è uno dei volti più amati della televisione italiana e del web sia dal pubblico femminile che maschile. La giovane ama da sempre condividere la sua quotidianità e la relazione con l’ex tronista di Uomini Donne Lucas Peracchi con i follower, popolarità raggiunta in seguito alla partecipazione all’Isola Dei Famosi.

Mercedesz nelle sue stories sta promuovendo l’app “Voglia di fitness” creata in collaborazione con Giovanni Redi: si tratta di un allenamento virtuale che ognuno può organizzare come preferisce, scegliendo a distanza il proprio personal trainer e il programma di dimagrimento e rimodellamento che desidera in base alle proprie scelte di miglioramento.

Sguardo provocante e un fisico scolpito dalle molte ore in palestra ad allenarsi, Mercedesz ci regala sempre nuovi scatti sulla sua pagina Instagram anche se l’ultimo post la vede molto arrabbiata con i suoi hater che la criticano per la forma fisica troppo muscolosa che ha raggiunto in questi anni.

Mercedesz Henger, “Un messaggio per tutti gli haters”