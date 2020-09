Scatti Paola Saulino Instagram, la influencer sfodera tutte le sue qualità estetiche per ammaliarci così. Fotografie in pose sensazionali.

È famosa per il suo aspetto, per il fatto di dire sempre quello che pensa ed anche per essere decisamente spregiudicata. Lei è Paola Saulino ed il suo nome è famoso già da diverso tempo.

Classe 1989, originaria di Napoli, di lei sappiamo che si è specializzata in recitazione frequentando un apposito corso a Roma, dove si è trasferita dalla Campania. Possiamo ammirarla infatti sia nella prima stagione della serie televisiva di Sky ‘1992’ che nel film ‘Pazze di Me’, diretto da Fausto Brizzi. In entrambi i casi la Saulino recita in un ruolo secondario. Poi abbiamo potuta ammirarla anche al Festival di Cannes in passato, e nello specifico nel 2014, come protagonista di un cortometraggio.

Paola Saulino Instagram, foto che alzano la temperatura