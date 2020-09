Sabrina Salerno si gira e per la prima volta mostra il lato B – FOTO

Sabrina Salerno sempre più sensuale: con un look aggressivo e selvaggio, saluta settembre e mostra per la prima volta il lato B, foto.

Sabrina Salerno mostra per la prima volta il lato B sfoggiando un look total black molto sensuale e al tempo stesso aggressivo e manda in delirio i fans che, come ogni sera, aspettavano con ansia la sua foto. Per salutare settembre e accogliere ottobre nel modo migliore, la Salerno regala ai fans una foto mozzafiato a cui unisce una lunga didascalia con cui dice ufficialmente addio a questo settembre.

La Salerno prende in prestito le parole di Alberto Fortis e regala ai fans il testo della canzone “Settembre” che considera adatta a salutare il mese che ha abbassato le temperature in Italia.

Ahi settembre mi dirai

Quanti amori porterai

Le vendemmie che farò

Ahi settembre tornerò

Sono pronto e tocca a me

L’aria fresca soffierà

L’armatura non l’avrò

Ahi settembre partirò

Mentre il giorno sparisce

Primavera verrà

Sarà dolce e nervosa

Ma non mi scapperà

Salirò sul battello e non la fuggirò

Sarò avvolto per sempre e la bacerò

E i suoi lunghi capelli

Non li rivedrò più

Ahi settembre lontano

Dalle un bacio per me

La tempesta di neve non mi sorprenderà

Ahi settembre che sarà

Lascio tutto a te

Dille del mio amore

Dille che se può

Io saprò aspettare

L’accompagnerò dentro il mio giardino

Sempre la terrò

Da vicino, sempre, sempre

Ed un giorno mi disse

Entra ti aspetterò

Ma il nemico da sempre si cattura così

Apri bene la porta

Fallo entrare da te

Lei l’ha fatto settembre

Lei l’ha fatto con me

E se nella sua testa un rasoio terrà

Taglierà i miei pensieri

Come e quando vorrà

Userà i suoi capelli

Io la pettinerò

E prima che sia settembre

Il mio sangue darò

Lascio tutto a te

Dille del mio amore

Dille che se può

Io saprò aspettare

L’accompagnerò dentro il mio giardino

Sempre la terrò

Da vicino, sempre, sempre

Sempre vi terrò

Da vicino, sempre, sempre

Oh settembre my love

I love

Oh settembre

