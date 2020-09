Selvaggia Roma bella da impazzire, lo scatto di oggi su Instagram dell’ex concorrente di Temptation Island fa girare la testa

Una bellezza travolgente, dalle origini arabo-cubane, almeno stando a quanto si dice. Selvaggia di nome e di fatto. Abbiamo imparato a conoscere Selvaggia Roma con la sua partecipazione a Uomini e Donne nel 2011, quando fu corteggiatrice del tronista Alessio Lo Passo, e ancora di più nel 2017, quando partecipò a Temptation Island insieme al suo fidanzato di allora, Francesco Chiofalo. Il programma non portò bene alla coppia, che finì per separarsi dopo una storia durata ben cinque anni. Anche il successivo rapporto con Luca Muccichini si è poi interrotto lo scorso autunno dopo un paio d’anni. Poco male per la sua carriera di influencer su Instagram, che da qualche anno procede a gonfie vele. Attualmente, è anche speaker radiofonica per l’emittente romana Elleradio e modella.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Crisi tra Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo: “I miei non lo accettano”

Selvaggia Roma, il primo piano è una meraviglia: sguardo profondo e curve da sballo