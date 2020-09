In arrivo la serie tv sulla vita di Elettra Lamborghini: quando e dove vederla

Altro che le Kardashian! Arriva il reality sulla vita di Elettra Lamborghini che seguirà le vicende della giovane e mostrerà in esclusiva le immagini del suo matrimonio con AfroJack

Da alcuni mesi sono iniziate le riprese della serie tv su Elettra Lamborghini. In dieci puntate l’influencer, che negli ultimi anni si è data alla carriera musicale, si racconterà e porterà le telecamere con sé. Al grande pubblico sarà mostrata la sua vita lavorativa e privata. Dal tour estivo che l’ha vista girare per le grandi città italiane, da Milano a Napoli, alle immagini esclusive del matrimonio con il compagno, il deejay e produttore AfroJack. Le nozze sono avvenute la scorsa settimana e i preparativi sono stati curati da Enzo Miccio. Nonostante siano state condivisi alcuni scatti sui social, verranno mostrati contenuti inediti.

Quando e dove uscirà la serie tv su Elettra Lamborghini

La serie sull’ereditiera di Tonino Lamborghini è prodotta da Discovery Italia e andrà in onda sulla sua piattaforma pay DPlay Plus. Successivamente sarà trasmessa anche su Real Time, canale 31 del digitale. Il titolo non è stato ancora diffuso ma si sa che il pubblico potrà vederla nella primavera 2021. Oltre alle immagini del tour e del matrimonio, Elettra porterà gli spettatori dietro le quinte della sua vita raccontando la sua persona e mostrando forse un lato di lei più sconosciuto.

Sempre esuberante e al centro dell’attenzione mediatica per alcuni episodi che l’hanno vista protagonista, negli ultimi anni ha voluto dimostrare di essere anche qualcosa in più rispetto a ciò che molte persone pensano. Lo scorso febbraio ha stupito il pubblico partecipando al Festival di Sanremo dove sebbene non abbia nascosto la sua personalità, ha mostrato un altro lato di sé. Questa serie avrà anche l’obbiettivo di scavare più a fondo e regalare un aspetto inedito di Elettra Lamborghini.

Non mancheranno pero’ anche glamour e divertimento. Le riprese continueranno anche per le prossime settimane ma i suoi fan dovranno attendere il prossimo anno per poterle vedere.

