Sonia Lorenzini, l’ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne, spettacolare in intimo: il post su Instagram accende la fantasia

E’ stata protagonista di Uomini e Donne, negli ultimi anni, sia nel ruolo di corteggiatrice che di tronista. Una delle bellezze più esplosive e ammalianti transitate di recente nel programma di Maria De Filippi. Parliamo di Sonia Lorenzini, classe 1989, originaria della provincia di Mantova. Già prima delle apparizioni in tv si era resa famosa come fotomodella e influencer. L’esperienza negli studi Mediaset ha dato una accelerata alla sua carriera nello show business e alla sua notorietà. Difficile del resto che una donna di tale fascino passasse inosservata. Al momento, dopo la fine della sua ultima relazione, durata circa due anni, con Federico Piccinato, è ancora single. Non molto tempo fa è stata vista in compagnia di Eros Ramazzotti. L’incontro tra i due in un maneggio di Spirano, nelle vicinanze di Bergamo, sarebbe stato fortuito, ma il settimanale ‘Chi’, in un suo servizio, aveva evidenziato già un certo feeling tra i due. Mai dire mai…

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sonia Lorenzini, una fata dagli occhi blu e lo sguardo seducente – FOTO

Sonia Lorenzini, “Sono ingrassata”: ma i fan non sono d’accordo