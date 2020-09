Tania Cagnotto e il fisico da brividi in bikini , mai vista così- FOTO

Un bikini mozzafiato per Tania Cagnotto, la sportiva offre ai suoi follower un’immagine inedita di sé, molto apprezzata.

Bikini combinato, slip giallo e triangolo blu – accostamento sublime – è lo stile di Tania Cagnotto, l’atleta immortalata in questo bellissimo scatto e in un paesaggio suggestivo. In riva al mare, col sole alle spalle. L’atmosfera è magica, ma non solo per lo scatto condiviso sui social ma per il messaggio allegato dalla stessa alla foto: “Onde o curve in arrivo?”. Certamente un modo originale per condividere un momento tanto importante per una donna quale appunto la gravidanza. Una notizia bellissima, che rende felici chiunque e infatti i commenti sono tantissimi di auguri per l’atleta 35enne originaria di Bolzano.

LEGGI ANCHE -> Gabriel Garko in diretta nazionale rivela in lacrime: “Sono gay”

Tania Cagnotto, dalle Olimpiadi a mamma bis

Per Tania Cagnotto è arrivato il momento di dedicarsi alla famiglia; per la sportiva è infatti la seconda gravidanza, già mamma della piccola Maya di due anni. La Cagnotto ad inizio anno si stava preparando per le Olimpiadi ma la pandemia da Covid ha bloccato – come è noto – anche lo sport. Un momento di pausa forzata evoluta in una seconda gravidanza che l’atleta si gode insieme alla piccolina di casa ed a Stefano Parolin con cui è sposata dal 2016 dopo una relazione durata anni. Momenti di relax quindi per la tuffatrice che si gode il sole di settembre e ironizzando sulle sue forme da mamma, anche se a dire il vero il fisico è stupendo e tonico degno di una sportiva come la Cagnotto. Sulle sue stories la sportiva racconta la vita quotidiana e le monellerie di Maya, una bambina bellissima.

LEGGI ANCHE -> GFVIP: Fausto Leali squalificato, interviene Mario Balotelli

Presente al Festival di Venezia insieme all’inseparabile marito. Per l’occasione, Tania Cagnotto indossa un abito dalle tonalità sul viola con fantasia retrò. Fresco, dai tessuti morbidi perfetto per una donna in gravidanza.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, salute, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter