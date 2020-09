Temptation Island, un’inaspettata proposta. Cosa succederà nella terza puntata

Questa sera su canale 5 andrà in onda la terza puntata di Temptation Island. Gli appassionati ne vedranno delle belle, tra cui una proposta speciale

Per il momento è una delle coppie più seguite dal pubblico. Nello e Carlotta fanno parlare i fan della nuova edizione di Temptation Island ed anche Alessia Marcuzzi sembra divertirsi con loro. I ragazzi romani di una semplicità unica. I due sono fidanzati da 6 anni, è lei ad aver scritto al programma per mettere alla prova la sua relazione con Nello. Carlotta vorrebbe sposarsi e Nello invece vuole andare a convivere. Nelle prime due puntate la coppia non ha dato molto nell’occhio se non per la loro simpatia, ma la terza puntata stravolgerà i piani. Ecco cosa è successo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Carolina Casiraghi, sexy in casa sempre senza veli. Fan in estasi – FOTO

Nello e Carlotta, la proposta lascia senza parole