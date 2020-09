Un uomo di 32 anni sta affrontando un processo negli Usa con l’accusa di aver ucciso e smembrato i due genitori che non volevano più mantenerlo.

Avrebbe massacrato i genitori con decine di coltellate poi avrebbe provato a disfarsi dei corpi sciogliendoli nell’acido per cercare di incassare una cospicua un’assicurazione sulla vita. Questo l’orrore messo in atto nel novembre del 2016 da un uomo di 32 anni che sta affrontando un processo a Knoxville, nel Tennessee (Stati Uniti). I raccapriccianti dettagli di quanto consumatosi nella casa del giovane sono emersi dalle indagini della polizia e sono stati resi noti in aula dai pubblici ministeri.

Stati Uniti, 32enne accusato di aver ucciso i genitori: avrebbe provato a disfarsi dei corpi sciogliendoli nell’acido

Una agghiacciante vicenda arriva dagli Stati Uniti, dove un 32enne sta affrontando un processo con l’accusa di aver massacrato i genitori. L’uomo, Joel Guy Jr di Knoxville, nel Tennesseem, secondo l’accusa, avrebbe ucciso i due genitori, Lisa Guy di 55 anni e Joel Michael Guy Sr, 61 anni, con diverse coltellate all’interno della casa dove vivevano nel novembre del 2016. Dopo il terribile duplice omicidio, come riporta la redazione del tabloid britannico The Mirror, l’uomo avrebbe smembrato i corpi delle vittime per scioglierli nell’acido all’interno di una pentola, inclusa la testa della madre. I dettagli sono emersi durante il processo iniziato lunedì.

Il movente del duplice omicidio, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe legato alla volontà delle due vittime di non voler più mantenere il figlio dandogli soldi. I due, che lavoravano come ingegneri, avrebbero infatti deciso di andare in pensione e smettere di finanziare Joel, che studiava da nove anni per diventare chirurgo plastico a Baton Rouge. Il 32enne ha così deciso di uccidere i genitori per incassare un’assicurazione sulla vita stipulata dalla madre di circa 500mila dollari.

Durante le fasi del processo, come riporta The Mirror, è emerso che l’orrore era stato premeditato, circostanza emersa dai diari dell’imputato. In questi la polizia della contea di Knox che si è occupata delle indagini ha rinvenuto meticolosi appunti che descrivevano le fasi dell’omicidio e quelle successive per disfarsi dei cadaveri.

Il dibattimento potrebbe durare una settimana ed i pubblici ministeri hanno già chiarito di non essere intenzionati a chiedere la pena di morte per l’imputato se dovesse essere ritenuto colpevole.

