WhatsApp, come occupare meno memoria su iPhone e Android

Su WhatsApp sarà possibile occupare meno memoria sui propri iPhone e Android grazie alla funzione “Storage Usage”: vediamo come

È in corso l’invio al Google Play Beta Program la versione WhatsApp numero 2.20.201.9 per Android. Si tratta di un aggiornamento, in fase di distribuzione automatica, per gli utenti iscritti al programma di beta testing dell’app di messaggistica istantanea, molto importante. Infatti quest’ultimo introduce una nuova funzionalità utile ed attesa. Stiamo parlando della funzione “Storage Usage“. Quest’ultima non sarebbe altro che una sezione dall’interfaccia del tutto reinventata e dall’aspetto più moderno.

Infatti, attraverso essa, saremo in grado di poter verificare in maniera semplice la memoria utilizzata dall’app sul nostro iPhone e Android. Quindi come occupare meno memoria WhatsApp su iPhone e Android? In questo momento ci si deve dirigere in Impostazioni, poi su Spazio di archiviazione, quindi su Altre app e infine su WhatsApp.

WhatsApp, come utilizzare meno spazio nella memoria di iPhone e Android