Adriana Volpe non ci sta. Replica ad Antonella Elia: “Fasulla ci sarai tu”

Adriana Volpe. La conduttrice di Ogni Mattina su Tv8 non la manda di certo a dire. Replica agli attacchi di Antonella Elia con un video su Instagram

Nuova querelle in atto per Adriana Volpe. La presentatrice di Ogni Mattina sul canale Tv8, com’è noto, è stata in disputa con l’ex collega Giancarlo Magalli. La lite tra i due ha varcato le soglie de I Fatti Vostri, programma che li vedeva entrambi al timone, sfociando in botta e risposta su testate giornalistiche e social network.

La Volpe è di nuovo al centro di uno scontro mediatico. Questa volta però la sua controparte è Antonella Elia, che ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Le due, ex concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, sono legate da una profonda amicizia, cresciuta proprio all’interno della casa più famosa d’Italia. Almeno, questo è quanto emergeva fino a poco tempo fa. I rapporti si sarebbero rovinosamente incrinati. Antonella Elia rivolge all’ (ex) amica delle accuse ben precise.

In un mondo ideale basterebbe alzare la cornetta, fare una telefonata e chiarirsi; in quello dei vip, a quanto pare, per comunicare bisogna rilasciare interviste a testate nazionali.

Ma di cosa viene accusata Adriana Volpe?

“Le ho mandato un messaggio per chiederle se sapesse come si usa la lampada per fare lo smalto semi permanente per le unghie. Non mi ha mai risposto” – ha dichiarato l’ Elia con tanto di foto annessa dell’oggetto in questione.

Adriana Volpe. La risposta da manuale ad Antonella Elia

Adriana Volpe non si fa cogliere in fallo: “E’ una falsità” – dice su Instagram – “Ne ho le prove.” In effetti la conduttrice mostra una discussione in chat fra le due in cui, alla richiesta di Antonella Elia, lei ha risposto con dovizia di particolari sull’utilizzo dello strumento di bellezza. Ha ottenuto anche risposta a testimonianza che i messaggi sono stati recapitati e letti.

Adriana Volpe ha fatto anche ascoltare qualche secondo degli audio scambiati tra le due, interrompendoli per motivi di privacy, sufficienti però a far capire il tenore pacato e amichevole della conversazione.

L’Elia accusa inoltre la presentatrice di Ogni Mattina di non averle augurato il meglio per il suo lavoro da opinionista durante la nuova edizione del Grande Fratello Vip: “Poi è amica di tutti i miei nemici, quindi sti cavoli. Chi la vuole salutare? Non mi ha fatto nemmeno una chiamata, poi invita nella sua trasmissione tutti i miei nemici. Non voglio salutarla”.

Anche per quest’accusa arriva la replica. “Falso anche questo. Ho fatto gli auguri a lei, Pupo e Signorini. Metto costantemente Like ai loro post a riguardo. Il GF è un programma che ho nel cuore.”

Poi la stoccata finale: “Antonella ma tu mi hai fatto un in bocca al lupo per il programma Ogni Mattina? Io ho debuttato il 29 giugno. Peccato, c’è sempre tempo. Puoi ancora recuperare, come io spero di recuperare con te. L’amicizia è una cosa seria.”

