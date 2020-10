Al Bano Carrisi: la confessione sulle labbra gonfie di Loredana

Ritorna dopo anni la confessione choc di Al Bano sulle labbra gonfie della compagna Loredana Lecciso, “Si era iniettata botulino da sola. E le è andata malissimo”

Il triangolo Al Bano Carrisi, Romina Power e Loredana Lecciso sono sempre sulla bocca di tutti e tra tradimenti confessati, amori non svelati, figli scomparsi e partecipazioni televisive i giornali di gossip riempiono felicemente le pagine dei loro quotidiani. In questi giorni sta ritornando in auge una vecchia intervista che fece Al Bano al Corriere della Sera in cui confessò l’iniezione che Loredana si fece da sola alcuni anni fa alle labbra.

Tutti ci ricordiamo di uno spiacevole episodio, quando nel programma “I Raccomandati“ Loredana si è mostrata con le labbra completamente tumefatte e deformate, frutto delle iniezioni di acido ialuronico, e non di come molti pensarono allora, frutto di una caduta o di un pugno da parte dello stesso compagno.

Albano però la tradì la compagna che quando apparve con il volto sfigurato fu per causa sua. La donna infatti non riuscì a trattenersi e si iniettò da sola del botulino nelle labbra.

Ecco cosa diceva Albano dell’attuale compagna in un estratto dell’intervista: “(…) Loredana ha utilizzato male il mezzo televisivo. Non c’era modo di farglielo capire. E quando se n’è uscita col labbrone? Si era iniettata botulino da sola. E le è andata malissimo”.

Loredana Lecciso, “Purtroppo a deturparmi sono stata io. E me ne sono pentita”