Alessia Marcuzzi, jeans e golfino: seduta per strada è spettacolare – Foto

Alessia Marcuzzi sempre bellissima: seduta per terra, con un jeans e un golfino, incanta ancora: per lei, il tempo, non passa mai, foto.

Visualizza questo post su Instagram 🖤 Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi) in data: 1 Ott 2020 alle ore 10:11 PDT

Per Alessia Marcuzzi il tempo non passa mai. La bionda conduttrice diventa sempre più bella e, con l’ultima foto, incanta tutti. Con un look casuale, seduta per terra, la conduttrice di Temptation Island 2020 è sempre bellissima. Anche con un jeans e un golfino, la Marcuzzi appare elegante e raffinata mentre posa con una borsa. Naturale con i capelli raccolti in modo disordinato, la Marcuzzi è sempre uno spettacolo.

“Che bella”, “Semplice e bellissima”, “Di già sei bellissima ma la tua bellezza illumina il mondo”, “Sei una donna fantastica”, “Sarai sempre la più bella del mondo”, scrivono i fans che continuano a seguirla sempre con grandissimo affetto.



Alessia Marcuzzi, il look per Temptation Island 2020 incanta