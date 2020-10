Antonella Elia bellissima e sexy con quelle trasparenze sul décolleté – FOTO

Antonella Elia, impegnata attualmente con il reality Grande Fratello VIP, saluta il nuovo mese con un abito magnifico e arricchito da bellissime trasparenze sul décolleté.

La spumeggiante Antonella Elisa inaugura il nuovo mese con un outfit davvero sofisticato e sexy: un abito lungo sulle tonalità del blu elettrico; sopra un corpetto in pizzo e la gonna è composta da una serie di strati di tulle che conferiscono movimento ed eleganza all’abito. Abbinate al suo look, Antonella Elia ha abbinato delle scarpe eleganti da sera della stessa tonalità ma luccicanti con un tacco altissimo, difficili da portare con disinvoltura. Antonella Elia tagga Rhea Costa, brand di abiti glamour e assolutamente alla moda, Treemme Creazioni per le bellissime scarpe che si adattano perfettamente alla sua fisicità e Raffaello Balzo, la vecchia conoscenza della Elia dato che insieme hanno condiviso l’esperienza di un altro reality, L’Isola dei Famosi.

LEGGI ANCHE –> Naike Rivelli nuda nel bosco si copre solo di una mano FOTO

Antonella Elia, il suo rapporto con i reality

La bellissima conduttrice, oggi nella veste di opinionista nel talent Grande Fratello VIP in onda su Canale 5, lavora in TV da tantissimi anni ed ha avuto l’onore di muovere i primi passi con i grandi presentatori di una televisione ormai scomparsa. Un modo di fare televisione ormai perso e verso la quale si prova una profonda nostalgia, oltre che tanto rispetto. La Elia è una veterana della televisione ma ama sempre mettersi in gioco, questo spiegherebbe infatti la partecipazione a diversi talent: L’Isola dei Famosi per ben 3 edizioni, due come concorrente – un’edizione peraltro vinta dalla Elia – ed una come opinionista. Ha partecipato di recente al Grande Fratello VIP quarta edizione come concorrente e Temptation Island insieme a Pietro Delle Piane.

LEGGI ANCHE –> Barbara D’Urso Instagram | nei guai durante il fuorionda | VIDEO

Adesso la Elia è impegnata insieme ad Enzo Ghinazzi – in arte Pupo – come opinionista fissa nel serale del reality. Entusiasta di commentare i momenti salienti e controversi del reality.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.