Polemica Barbara D’Urso Instagram, la conduttrice tv di Mediaset finisce nell’occhio del ciclone per il suo comportamento definito ipocrita.

Per Barbara D’Urso Instagram è una vera e propria miniera di consenso popolare. La conduttrice televisiva Mediaset ha intensificato da diverso tempo la sua attività sul noto social network.

Ed anche se i commenti negativi contro di lei sono all’ordine del giorno, comunque ci sono tantissimi altri followers che dimostrano di ammirarla ed apprezzarla sempre. Per adesso la stessa Barbara D’Urso su Instagram deve incassare uno strale non da poco. Infatti dal profilo di ‘Striscia la Notizia’ arriva un attacco preciso rivolto proprio alla 63enne presentatrice televisiva originaria di Napoli. Nel corso del suo programma ‘Live – Non è la D’Urso’, ‘Carmelita’ ospita Gina Lollobrigida ed un suo giovane collaboratore che la accudisce e se ne prende cura.

Barbara D’Urso Instagram, il mancato rispetto del distanziamento appena si va in pubblicitÃ