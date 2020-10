Beautiful, anticipazioni puntata 2 ottobre: la lite sul tetto

Beautiful, anticipazioni: Liam è corso da Hope per parlarle di Beth. Nel tentativo di fermarlo, Thomas perde il controllo.

È finalmente giunto il momento tanto atteso. Flo ha finalmente svelto la verità sulla sua finta gravidanza a Wyatt e Liam. Il fidanzato è rimasto sconvolto, mentre Liam è corso via per raggiungere Hope. Superando la furia di Thomas, il giovane Spencer è riuscito a chiudere Hope in uno studio, per poi svelarletutto ciò che ha scoperto su Beth. Adesso la ragazza sa che sua figlia è viva ed è rimasta sotto il tetto di Liam e Steffy per tutto questo tempo. Nel frattempo Thomas, già avvisato da Douglas della catastrofe in atto, ha progettato un piano per portare Hope via con sé.

Beautiful, anticipazioni: la tragedia è finita

Dalle anticipazioni americane scopriamo che Thomas farà irruzione nella camera. Tra lui e Liam si scatenerà una lite furiosa, che spaventerà a morte Hope. Dopo essersi messa in mezzo ai due, la ragazza verrà trascinata sul tetto da Thomas, il quale ha noleggiato un elicottero che li porti via da Los Angeles. La ragazza è sotto shock e in un primo momento si lascia trascinare. Riavendosi poi d’improvviso, si oppone alla furia del marito e gli grida contro di non sapere più chi è. È stato Douglas a rivelare tutto a Liam, perciò Thomas doveva necessariamente essere al corrente di quello spaventoso segreto.

Sempre dalle anticipazioni americane scopriamo che alla fine Thomas sarà costretto ad arrendersi. Il giovane Forrester spingerà Hope a terra e scapperà in elicottero. Soccorsa da Liam, la ragazza lo stringerà forte a sé, sentendo di aver finalmente ritrovato la sua vera famiglia.

