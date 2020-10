Benedetta Parodi Versione sexy con minigonna inguinale mai vista FOTO

Fotografia Benedetta Parodi Instagram. La celebre conduttrice televisiva mostra di essere anche una donna piena di bellezza e di fascino.

‘Zia’ Benedetta Parodi è indubbiamente tra le donne più abili che ci siano ai fornelli. Probabilmente non solo in Italia ma anche al mondo e nell’intero universo. La sua storia professionale parla per lei.

E c’è un’altra cosa sulla quale non è affatto possibile stare a sindacare. E cioè il fatto che lei sia senza stare troppo a pensarci su anche una donna molto bella ed assai elegante. Lei stessa ce ne dà la dimostrazione con un apposito post pubblicato sul suo profilo personale Instagram. La 47enne originaria di Alessandria e famosa anche per essere da circa 22 anni la moglie del giornalista televisivo Fabio Caressa, si fa vedere con indosso un abito ‘sbrilluccicoso’ a tema stelline, che sa metterne in risalto anche le gambe. Un gran bel paio di gambe.

Benedetta Parodi Instagram, l’aria è più calda che in un forno