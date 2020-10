Benedetta Rossi, sbotta sui social. Che sarà successo?

Benedetta Rossi condivide su Instagram una marachella compiuta da cucciolo Cloud ma poi se la prende con il marito Marco perché complice di tale disastro

Visualizza questo post su Instagram …Cloud e la sua innata passione per le orchidee 💐 🥰😂 Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta) in data: 26 Set 2020 alle ore 1:54 PDT

Benedetta Rossi ormai la conosciamo tutti, la cuoca marchigiana è entrata nelle nostre case con il format di successo “Fatto in casa per voi” diventando una delle food blogger più amate e seguite sui social ed in tv. Donna semplice e solare si è fatta amare fin da subito, una dote spesso poco stimata per le influencer che puntano soprattutto su aspetto fisico e contenuti superficiali.

Qualche giorno fa inoltre nelle sue stories di Instagram ha rivelato anche una bellissima notizia: “Tra circa un mese uscirà il nuovo libro. Ci stiamo portando avanti firmando qualche …. migliaia di copie. – scrive – Ci vorrà tutto il fine settimana. (sperando comunque di poterci incontrare di nuovo in libreria, intanto cerchiamo di trovare soluzioni alternative)”.

Benedetta Rossi, “Che dite, lo perdono?”