Bonus 500 euro per le edicole in difficoltà. Di cosa si tratta

E’ ufficiale: da oggi 1 Ottobre sarà possibile richiedere il bonus 500 euro per le edicole in difficoltà. Il decreto Rilancio ha introdotto una somma, una tantum, per tutti i titolari di tale attività. Sarà un aiuto economico per le spese straordinarie sostenute per lo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria del Coronavirus. Potrebbe però essere accreditata una somma di denaro ben più inferiore. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Bonus 500 per edicole, chi può accedere