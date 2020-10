Camilla Parker soffre della stessa dipendenza di Diana, ecco cosa fa

Camilla, moglie del Principe Carlo d’Inghilterra, secondo i tabloid inglesi sembra abbia una brutta dipendenza che l’accumunerebbe a Lady Diana

Secondo i tabloid inglesi che da qualche tempo stanno lanciando una nuova nuvola nera sul palazzo reale inglese, Camilla Parker la consorte di Carlo d’Inghilterra soffrirebbe di una dipendenza che l’accomuna non poco a Lady Diana. Si tratterebbe di un uso eccessivo di alcool che farebbe di nascosto.

Lady Diana, pur non facendo un uso smisurato dell’alcol o del vino, soffriva di bulimia e i rumors parlerebbero di stati d’animi simili tra le due donne proprio a causa del carattere di Carlo. Il Globe poco tempo fa ha infatti dato la notizia dell’ordine della Regina Elisabetta di fare disintossicare la Contessa di Cornovaglia in una rehab indiana.

Oltre a Diana che negli ultimi anni della sua vita si era data al consumo eccessivo di alcolici e a relazioni extraconiugali, vi è stata anche Sarah Ferguson a suscitare scandalo nella Famiglia Reale, sorpresa non molto tempo fa mentre visibilmente ubriaca, cercava di intascare una tangente da un falso uomo d’affari, in realtà un giornalista in incognito, per introdurlo presso l’ex marito il principe Andrea, per scopi poco chiari.

Camilla Parker è anche una grande fumatrice incallita

Ora è la volta del crollo di Camilla Parker, il cui problema con vino e liquori è ormai noto a corte e che potrebbe essere legato a due fattori: il fatto di non essere mai stata digerita dal popolo in quanto “sostituta” dell’amata Diana e poi perché spodestata dalle cronache con l’arrivo di Kate Middleton. In più per assurgere al trono insieme al marito Carlo deve aspettare la dipartita della madre che però non sembra mostrare segni di cedimento nonostante l’età.

Si sa che i muri di corte sono molto più sottili di qualsiasi altra abitazione al mondo e sicuramente non è facile nascondere nulla. Camilla inoltre ha un altro terribile vizio, quello di fumare, per cui molto spesso il Principe Carlo ha anche sbottato in pubblico. Sembra però che per questa dipendenza stia già da tempo però seguendo una terapia apposita per smettere di fumare.

