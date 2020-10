La influencer Chiara Nasti sempre più esplosiva: la giovane partenopea fa impazzire Instagram, abbigliamento bollente, gonna cortissima

Ancora giovanissima, ha appena 22 anni, ma si è già affermata come una delle principali fashion blogger italiane e come una delle influencer più seguite. Parliamo della napoletana Chiara Nasti, classe 1998, già famosa sul mondo del web e capace di creare un proprio personal brand all’età di appena 16 anni. La sua notorietà è schizzata alle stelle quando, tre anni fa, ha partecipato all’Isola dei Famosi, sebbene la sua permanenza nello show sia durata piuttosto poco. Nella vita privata, ha già avuto relazioni piuttosto importanti, come con il cantante Emis Killa o il calciatore Emanuele Borriello. Sua sorella Angela, inoltre, ha partecipato a Uomini e Donne. Parliamo insomma di una ragazza destinata a restare sulla cresta dell’onda anche per i prossimi anni.

