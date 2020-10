C’è sempre Diletta Leotta su Instagram. La regina dei programmi sportivi italiani è ormai una celebrità anche dei social, ed ora eccola così.

Qualsiasi cosa faccia, Diletta Leotta su Instagram come in ogni dove fa rumore. E migliaia e migliaia di followers ed ammiratori innamorati pazzi di lei accorrono per scriverle quanto sia bella, affascinante ed anche dotata di grande senso dell’ironia.

LEGGI ANCHE –> Soleil Stasi | si toglie i vestiti per l’ultimissimo sole | Troppo bella | FOTO

E come dare loro torto? La 29enne originaria di Catania è ormai una vera e propria icona di stile, capace di catalizzare le attenzioni di tutti. Qualsiasi cosa pubblichi sui social fa da richiamo per tantissimi, e questo dà alla stessa Diletta un vero e proprio potere comunicativo senza precedenti. La biondissima siciliana è tornata in televisione per commentare la Serie A di settimana in settimana sui canali di DAZN.

LEGGI ANCHE –> Barbara D’Urso Instagram | nei guai durante il fuorionda | VIDEO

Diletta Leotta Instagram, il suo post col pappagallo scatena i fans